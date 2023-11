05.11.2023 11:23 Brutalo Fahrgast prügelt Busfahrer krankenhausreif

In einem Linienbus in Barchfeld (Wartburgkreis) hat sich am Freitagabend ein gewalttätiger Angriff auf einen Busfahrer ereignet.

Von Christian Rüdiger

Barchfeld - In einem Linienbus in Barchfeld (Wartburgkreis) hat sich am Freitagabend ein gewalttätiger Angriff auf einen Busfahrer ereignet. Ein Busfahrer (63) ist im Wartburgkreis von einem Fahrgast angegriffen worden. (Symbolfoto) © 123RF/juananbarros Der 63-Jährige hatte das Haltesignal eines Fahrgastes unbeabsichtigt übersehen und erst ein paar Meter weiter angehalten, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Der Fahrgast rastete daraufhin komplett aus und wurde gegenüber dem Busfahrer gewalttätig. Zunächst schlug der augenscheinlich alkoholisierte Mann den 63-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss trat und schlug der bislang noch Unbekannte weiter auf sein Opfer sein und ergriff danach die Flucht. Der Busfahrer zog sich bei dem Angriff mehrere Verletzungen zu. Diese mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Mann nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Tel. 03695-5510 entgegen.

Titelfoto: 123RF/juananbarros