Polizei sucht Brandstifter: Buden am Christkindlmarkt in Schorndorf angezündet

Schorndorf - Nach einer Brandstiftung an Verkaufsständen auf dem Schorndorfer Christkindlmarkt im Landkreis Cham sucht die Polizei nach dem Täter.

Die Polizei sucht im Landkreis Cham nach einem Brandstifter, der am Christkindlmarkt gezündelt hat. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Die Kriminalpolizei habe den Fall mittlerweile übernommen, sagte eine Polizeisprecherin.

In den Morgenstunden des 1. Advent war ein Brandschaden an acht Buden am Kirchplatz festgestellt worden.

Wer versucht haben soll, die Stände anzuzünden, ist seither unklar.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag liegt der Sachschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Ermittelt werde wegen Brandstiftung.