Aus Psychiatrie geflohen: Suche nach Montassar D. bislang noch ohne Erfolg

Konstanz - Nach der Flucht eines 20-Jährigen aus dem Zentrum für Psychiatrie in Konstanz am Samstag fehlt von dem Mann weiter jede Spur.

Wer Montassar D. sieht, soll sofort die 110 wählen und sich von dem jungen Mann fernhalten. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Konstanz

Die Fahndung läuft, wie die Polizei mitteilte. Am Samstagnachmittag floh Montassar D. zu Fuß aus der Psychiatrie Reichenau bei Konstanz.

Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor einem psychischen Ausnahmezustand des Mannes.

Der Gesuchte ist etwa 1,87 Meter groß, schlank und trägt einen dünnen Oberlippenbart. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare.