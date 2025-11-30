Rentner ist nicht zu stoppen und wird gleich zweimal betrunken am Steuer erwischt

Einbeck - Ein 70 Jahre alter Mann hat in Einbeck ( Landkreis Northeim ) für einen ungewöhnlichen Doppel-Einsatz der Polizei gesorgt: Die Beamten stoppten ihn betrunken am Steuer und nur wenige Stunden später gleich noch einmal.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert, der über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Die erste Kontrolle am späten Vormittag verlief dem Anschein nach turbulent: Der Mann verweigerte den Polizeiangaben nach die Atemalkoholprobe und wehrte sich derart gegen die Mitnahme zur Blutentnahme, dass eine zweite Streife anrücken musste.

Auf der Wache folgten Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme, ein klares Weiterfahrverbot – und die Sicherstellung des Autoschlüssels.

Am Nachmittag fiel den Beamten derselbe Wagen erneut auf, wieder saß der 70-Jährige am Steuer, wie die Polizei berichtete. Er habe noch einen Zweitschlüssel besessen.

Diesmal pustete der Mann freiwillig, der gemessene Wert habe über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit gelegen. Ergebnis: Blutprobe Nummer zwei und die Sicherstellung auch dieses Schlüssels.