Bundespolizei beschlagnahmt Riesen-Batterie an Grenze!

Diese Batterie mit 420 Gramm Sprengstoff wurde von der Bundespolizei beschlagnahmt und vernichtet. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Der 35-jährige Vietnamese wurde am Freitag auf der B178n aufgegriffen, teilte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Sonntag mit.

Sein Feuerwerk der Kategorie F4 beinhaltete dabei 420 Gramm Schwarzpulver. Er hatte es vermutlich in Tschechien gekauft und wollte von Polen aus nach Deutschland einreisen.

Bei der Batterie handelte es sich zwar um geprüfte Ware, allerdings benötigt man dafür eine besondere Erlaubnis.

Diese konnte der Mann nicht vorweisen und so ging das Feuerwerk nicht in die Luft, sondern in die Hände der Polizei über. Nach der Beschlagnahmung wurde es vom Entschärferdienst kontrolliert vernichtet.