Bundespolizei stellt 59.000 Euro bei Kontrolle auf A4 sicher - und findet noch mehr

Aachen - Mehr als 59.000 Euro hat die Bundespolizei in Aachen bei einer Einreisekontrolle bei zwei Männern sichergestellt.

Bei der Kontrolle der beiden Männer fielen den Beamten der Bundespolizei noch weitere Ungereimtheiten auf. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der 38-Jährige und sein 40 Jahre alter Begleiter seien über die A4 aus den Niederlanden eingereist, teilte die Bundespolizei jetzt mit.

Bei der Kontrolle am Dienstag fielen den Beamten gleich mehrere Ungereimtheiten auf.

So machten beide Männer widersprüchliche Angaben auf die Fragen, ob sie verbotene Gegenstände oder Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro mitführten.

Bei der Durchsuchung des Autos wurden die Polizisten fündig. Die beiden Männer gaben an, das Geld beim Glücksspiel gewonnen zu haben.

Dann stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und der 40-Jährige keine Ausweispapiere dabeihatte.