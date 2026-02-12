Brand in JVA Karlsruhe: Matratze in Zelle fängt Feuer

Karlsruhe - In einer Gefängniszelle in Karlsruhe ist in der Nacht zum Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Feuerwehrleute im Einsatz in der JVA Karlsruhe. In einer Zelle brannte es. © Andreas Penschok / EinsatzReport24

Gegen 2.20 Uhr hat ein Häftling etwas in Brand gesetzt, wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilt.

Der Häftling war Raucher und hatte laut Polizei berechtigterweise ein Feuerzeug.

Ob die Ursache Brandstiftung oder ein Unfall war, wird ermittelt.

Durch den Brand wurde die Matratze beschädigt. Der Insasse konnte nach den Löscharbeiten zurück in seine Zelle.