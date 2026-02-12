Mann schlägt Frau ins Gesicht, weil sie ihm Geld schuldete

Kahla - Ein Mann hat am Mittwoch in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) auf eine Frau eingeschlagen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Frau mit einem Bekannten in der Innenstadt von Kahla aufgehalten.

Ein 40-Jähriger lief in der Folge auf die Dame zu und forderte einen noch offenen Geldbetrag von ihr zurück.

Die 38-Jährige teilte dem Mann daraufhin mit, dass sie ihm das Geld noch am selben Tag, aber zu einem späteren Zeitpunkt übergeben möchte.

Der 40-Jährige wollte diese offenbar nicht einfach so hinnehmen. Er schlug der Frau anschließend ins Gesicht.