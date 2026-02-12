Mann schlägt Frau ins Gesicht, weil sie ihm Geld schuldete

Ein Mann hat am Mittwoch in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) auf eine Frau eingeschlagen.

Von Christian Rüdiger

Gegen den 40-Jährigen wird nun ermittelt. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994

Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Frau mit einem Bekannten in der Innenstadt von Kahla aufgehalten.

Ein 40-Jähriger lief in der Folge auf die Dame zu und forderte einen noch offenen Geldbetrag von ihr zurück.

Die 38-Jährige teilte dem Mann daraufhin mit, dass sie ihm das Geld noch am selben Tag, aber zu einem späteren Zeitpunkt übergeben möchte.

Der 40-Jährige wollte diese offenbar nicht einfach so hinnehmen. Er schlug der Frau anschließend ins Gesicht.

Nach seinem Angriff entfernte sich der Mann vom Tatort. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

