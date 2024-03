Bundeswehrsoldat tötet vier Menschen, darunter ein Kind: Polizei findet mehr Munition

Westervesede - In der Nacht zu Freitag hat ein Bundeswehrsoldat in der Gemeinde Scheeßel bei Rotenburg (Wümme) ( Niedersachsen ) vier Menschen, darunter ein Kind, getötet.

Seit dem frühen Morgen sind Einsatzkräfte der Polizei an einem Haus in Westervesede (Gemeinde Scheeßel) im Einsatz. © Blaulicht-News.de

Der mutmaßliche Täter stellte sich anschließend selbst der Polizei und wurde in der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg festgenommen, wie Staatsanwalt Alexander Hege gegenüber TAG24 bestätigte.



In einem Wagen vor der Kaserne fanden die Einsatzkräfte zudem weitere Munition und einen griffbereiten Molotowcocktail. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei laufen auf Hochtouren.

Wieso der Tatverdächtige die Menschen tötete, ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. "Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden", erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen.



Seit circa 3.30 Uhr waren schwer bewaffnete Beamte an einem Haus in der Straße Osterende in der Ortschaft Westervesede (Gemeinde Scheeßel) im Einsatz - das Gebäude wurde abgesperrt und von den Kräften bewacht.

Sprecher Heiner van der Werp von der Polizei Rotenburg hatte zunächst einen Einsatz in Westervesede sowie einen weiteren Einsatz in der nahegelegenen Gemeinde Bothel auf TAG24-Nachfrage bestätigt - wie die beiden Einsätze zusammenhängen, ist noch unklar.