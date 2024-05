Bunsenbrenner sorgt für heftige Verpuffung in Wohnhaus

Schwarzenbruck - Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land) ist ein Mann schwer verletzt worden.

Ein Bunsenbrenner sorgte in Mittelfranken für eine Verpuffung in einem Wohnhaus. (Symbolbild) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, andreamuscatello/123RF

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagabend gegen 19 Uhr in einem Haus in der Dieselstraße zu dem Vorfall.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 37-jährige Bewohner dort mit einem Bunsenbrenner hantierte, welcher an einer Propan-Gasflasche angeschlossen war.

Dabei kam es zur Verpuffung, die die Fenster aus dem Haus drückte und Dachziegel davon schleuderte.

Der 37-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verbrennungen am Körper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch umherfliegende Trümmer wurden zwei vor dem Haus geparkte Autos beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.