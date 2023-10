Busfahrt endet für 14-Jährige fast im Drama: Spaziergänger wird zum Helden

Gleich mehrere Streifen suchten mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Am heutigen Mittwoch saß ein 14 Jahre altes Mädchen gegen 13.15 Uhr in einem Bus, der von Mainz-Kostheim in Richtung Bischofsheim unterwegs war. Unter anderem mit ihr an Bord: Ein unbekannter Mann.

Im südhessischen Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) stieg die Teenagerin schließlich aus, was ihr der Unbekannte gleich tat. Auf ihrem Weg in Richtung der örtlichen Sportplätze hatte sie der Mann weiterhin zu Fuß verfolgt, bis er sie im Bereich der Mainbrücke schließlich - scheinbar mit sexueller Absicht - angriff.

All dies beobachtete ein Passant, der den Ernst der Lage blitzschnell erfasste und beherzt eingriff. Dies hatte zur Folge, dass der Tatverdächtige die Beine in die Hand nahm und die Flucht ergriff.

Nachdem die Polizei über den Vorfall informiert wurde, fahndeten zahlreiche Streifen sowie die Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber nach dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben wurde: