Bußgeld, Fahrverbot: Schrottiger Polen-Brummi gestoppt

Leuna - Polizisten hatten am Dienstagmittag ein gutes Näschen und konnten an der A38 einen nicht mehr verkehrstauglichen Lastwagen von der Piste ziehen.

Ein verkehrsuntüchtiger Lastwagen wurde an der A38 aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Fahrer eines polnischen Sattelzuges wurde gegen 12 Uhr auf dem Autohof Leuna (Saalekreis in Sachsen-Anhalt) angehalten und kontrolliert, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle am Mittwochmorgen mitteilte.

"Dabei wurden mehrere technische Mängel an seinem Auflieger festgestellt, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste", so Sprecher Veit Richter. Zudem müsse der Fahrer mit einem Bußgeld rechnen.

Gleichzeitig wurde den Angaben zufolge ein mobiler Service beauftragt, "der am Kontrollort unter anderem sechs Schwingungsdämpfer und zwei Federbälge an der A-Achse reparieren wird". Teure Pause für den Fahrer ...

Auch entlang der A9 wurden Beamte in anderen Sachen fündig. Den Polizisten fiel im Bereich der Raststätte Osterfeld südlich von Weißenfels ein Auto mit unsicherer Fahrweise auf.

Beim 66-jährigen Fahrer wurden satte 3,45 Promille Atemalkohol gemessen. "Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt", sagte Richter.