Straftäter machte sich bei Arztbesuch aus dem Staub: Jetzt hat er es sich anders überlegt

Calw - Am heutigen Freitagmorgen gelang einem verurteilten Mann bei einem begleiteten Arztbesuch die Flucht.

Der verurteilte Mann war im Zuge eines begleiteten Arztbesuchs geflohen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Es scheint nur ein kurzes Vergnügen gewesen zu sein: Wenige Stunden nach seiner Flucht bei einem Arztbesuch ist ein entwichener Mann freiwillig zurückgekehrt.

Er sei eigenständig wieder in der Entziehungsanstalt im Kreis Calw, in der untergebracht ist, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am heutigen Freitag mit.

Sie äußerten sich nicht dazu, warum der 34-Jährige überhaupt geflohen ist und was er in der Zeit zwischen Flucht und Rückkehr getan hat. "Die Hintergründe der Flucht sind bislang nicht bekannt", hieß es lediglich.

Dem Mann war die Flucht nach Angaben der Polizei bei einem begleiteten Arztbesuch gelungen. Er war laut Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Mannheim zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt und in die Entziehungsanstalt eingewiesen worden. Mit Hubschrauber und Hunden war am Freitagvormittag nach ihm gesucht worden.