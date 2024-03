31.03.2024 19:58 Carport geht in Flammen auf: Unglück oder Brandstiftung?

Ein Carport ist am Samstagnachmittag in Pennewitz in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand entstand ein enormer Sachschaden. War das Feuer Absicht?

Von Emma Schwarze

Ilmenau - Ein Carport ist am Samstagnachmittag in Pennewitz (Ilm-Kreis, Thüringen) in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand entstand ein enormer Sachschaden. Tragisches Unglück oder gefährliche Brandstiftung? Gerade so konnte die Feuerwehr die Flammen aufhalten, bevor sie auch das Wohnhaus verschlingen konnten. © News5/Ittig Kurz nachdem der Alarm am Samstag bei der Leitstelle eingegangen war, machten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Weg in die Pennewitzer Hauptstraße. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die Kameraden durch ihr schnelles Handeln ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus in letzter Sekunde verhindern. Beschädigt wurde das Gebäude dennoch, blieb aber laut Polizei weiterhin bewohnbar. Polizeimeldungen Frau ist im Auto unterwegs, urplötzlich fliegt ihr eine Weinflasche durch die Scheibe Menschen wurden nicht verletzt. Wegen der Löscharbeiten wurde die Pennewitzer Hauptstraße für etwa drei Stunden voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Vom einstigen Anbau ist nur noch Schutt und Asche übrig. © News5/Ittig Haben diese Gasflaschen etwas mit dem Brand zu tun? © News5/Ittig Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen - auch, weil auf dem Gelände offenbar Gasflaschen gefunden wurden. Ein technischer Defekt könne laut den Beamten derzeitig jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Montage: NEWS5/Ittig