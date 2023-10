Chaos-Tour durch Innenstadt: Kia-Fahrer beschädigt neun Autos und verletzt sich schwer

Darmstadt - Ein 31 Jahre alter Kia-Fahrer hat bei seiner Flucht durch Darmstadt am Abend des gestrigen Donnerstags eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die Fahrt endete mit einem Unfall , bei der sich der Mann schwere Verletzungen zuzog.

Insgesamt neun Fahrzeuge wurden bei der Unfallflucht durch Darmstadt beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt laut einem Polizeisprecher 60.000 Euro. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Insgesamt wurden bei der Chaos-Tour neun Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro.

Ein Sprecher der Polizei schilderte die Geschehnisse. Der erste Unfall ereignete sich demnach gegen 21.20 Uhr in der Bismarckstraße. Hier hatte der 31-jährige Mann aus Darmstadt mit seinem schwarzen Kia zunächst zwei vor ihm fahrende Autos durch Auffahren beschädigt.

Anschließend floh er von der Unfallstelle, indem er sich an den beiden beschädigten Fahrzeugen sowie an drei weiteren am Straßenrand geparkten Autos vorbeischob und diese ebenfalls beschädigte.

Im Laufe der Flucht bog der Mann in die Feldbergstraße ein, wo er mit dem Kia in drei geparkte Autos fuhr, die er aufeinander schob.