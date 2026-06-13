Chaoten werfen Stein auf Schiff und beschädigen Seitenscheibe

Pöhl - Chaoten haben an einem Fahrgastschiff auf der Talsperre Pöhl ( Vogtlandkreis ) eine Scheibe beschädigt.

Auf der Talsperre Pöhl wurde ein Fahrgastschiff durch einen Steinwurf beschädigt. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zu Mittwoch zu. Sie warfen einen Stein gegen eine Seitenscheibe.

Dabei wurde die Scheibe so stark ramponiert, dass ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand.

Zum Tatzeitpunkt lag das Schiff an einem Steg auf der Talsperre Pöhl.