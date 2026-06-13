Chaoten werfen Stein auf Schiff und beschädigen Seitenscheibe
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Pöhl - Chaoten haben an einem Fahrgastschiff auf der Talsperre Pöhl (Vogtlandkreis) eine Scheibe beschädigt.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zu Mittwoch zu. Sie warfen einen Stein gegen eine Seitenscheibe.
Dabei wurde die Scheibe so stark ramponiert, dass ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand.
Zum Tatzeitpunkt lag das Schiff an einem Steg auf der Talsperre Pöhl.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen gegen 8 Uhr verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, an dem Steg im Ortsteil Moschwitz gesehen haben.
Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 entgegen.
Titelfoto: Uwe Meinhold