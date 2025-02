14.02.2025 19:09 Chemikalien im Internet besorgt: Spezialeinheit nimmt zwei junge Menschen fest

Die Polizei hat am Freitag in Leverkusen-Opladen zwei Personen in Gewahrsam genommen. Planten sie etwa einen Anschlag?

Von Frederick Rook

Köln/Leverkusen - Die Polizei hat am Freitag in Leverkusen-Opladen zwei Personen in Gewahrsam genommen. Planten sie etwa einen Anschlag? Spezialkräfte verschafften sich auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses Zutritt zur Wohnung der 26-Jährigen. © Roberto Pfeil/dpa Wie Sicherheitsbehörde und Staatsanwaltschaft bekannt gaben, sollen sich eine 26-jährige Frau und ein 21 Jahre alter Familienangehöriger über das Internet mehrere Chemikalien zur Herstellung von Explosionsstoffen beschafft haben. Spezialkräfte verschafften sich auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses gegen 13.30 Uhr Zutritt zu ihrer Wohnung an der Rathenaustraße in Wiesdorf, damit die LKA-Tatortgruppe diese nach gefährlichen Substanzen durchsuchen kann. Es wurden mehrere Beweismittel sichergestellt. Nach dem Fund in dem zwischenzeitlich geräumten Mehrfamilienhaus nahmen Ermittler die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen fest. Beide sind an der durchsuchten Anschrift wohnhaft. Polizeimeldungen Mann klaut Rucksack - dann wird seine dunkle Vergangenheit aufgedeckt Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Rathenaustraße bis zur Bismarckstraße voll gesperrt. Die Maßnahmen sind inzwischen aufgehoben. Die Bewohner des Gebäudes konnten nach Abschluss des Polizeiarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen der Kölner Kriminalpolizei dauern an. Dabei geht es auch darum, mehr über die Motivlage der 26-jährigen Frau herauszufinden. Mit neuen Informationen ist laut den Behörden jedoch nicht vor Montag zu rechnen. Erstmeldung: 14. Februar, 16.05 Uhr; zuletzt aktualisiert, 19.09 Uhr

