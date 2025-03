Chemnitzer im Zwiebellook: Jackendiebstahl in Skigebiet

Ischgl/Chemnitz - Ein Paar aus Chemnitz steht in einem vielschichtigen Fall von Diebstahl im bekannten Tiroler Skiort Ischgl unter Tatverdacht.

Die übrigen Jacken habe das Paar vermutlich anderen Gästen in Après-Ski-Lokalen entwendet, hieß es.

Die Polizei hatte am Montagabend zunächst wegen zwei gestohlener Snowboards in Ischgl ermittelt. Dabei stießen die Beamten auf die Chemnitzer. Sie hatten nicht nur verdächtig viel an, sondern trugen auch die gesuchten Bretter bei sich.