Chlorgasaustritt in Schwimmbad: 100 Gäste betroffen, mehrere Verletzte
Von Markus Brachat
Stutensee - In einem Schwimmbad in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstagnachmittag Chlorgas ausgetreten.
Mehrere Menschen seien laut Polizeisprecher verletzt worden. Sie erlitten Atemwegsreizungen.
Zu dem Gasaustritt war es demnach am Nachmittag in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Der Grund dafür blieb zunächst noch unklar.
Den Angaben nach konnte der Gasaustritt gestoppt werden. Es hatten sich rund 100 Gäste im betroffenen Stutenseebad befunden.
Umliegende Straßen wurden wegen zahlreicher Einsatzfahrzeuge blockiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.
Titelfoto: Thomas Riedel/dpa