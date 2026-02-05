Chlorgasaustritt in Schwimmbad: 100 Gäste betroffen, mehrere Verletzte

Stutensee - In einem Schwimmbad in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist am Donnerstagnachmittag Chlorgas ausgetreten.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Schwimmbad aus. © Thomas Riedel/dpa

Mehrere Menschen seien laut Polizeisprecher verletzt worden. Sie erlitten Atemwegsreizungen.

Zu dem Gasaustritt war es demnach am Nachmittag in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Der Grund dafür blieb zunächst noch unklar.

Den Angaben nach konnte der Gasaustritt gestoppt werden. Es hatten sich rund 100 Gäste im betroffenen Stutenseebad befunden.