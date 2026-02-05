Junge in Hinterhof gezerrt und entkleidet: Polizei hat Verdächtigen
Von Martin Oversohl
Waiblingen - Im Fall eines Hinterhof-Angriffs auf einen Jungen auf dem Schulweg in Waiblingen meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.
Es sei ein Tatverdächtiger bekannt, sagte ein Sprecher. Er machte aber keine Angaben dazu, ob dieser bereits festgenommen worden ist. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich im Laufe des Tages dazu, kündigte er an. Zunächst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.
Der Mann soll am Dienstagmorgen in dem Hinterhof bereits damit begonnen haben, den Elfjährigen zu entkleiden, als dieser laut um Hilfe schrie.
Zwei Frauen wurden darauf aufmerksam und konfrontierten den Mann, der daraufhin von dem Jungen abließ und die Flucht ergriff, wie die Polizei mitteilte.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa