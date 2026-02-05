Tote Obdachlose in München: Zweiter Verdächtiger gefasst

München - Im Fall eines Tötungsdelikts in einer abgebrannten Obdachlosenbehausung in München hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Landet wohl hinter schwedischen Gardinen: Die Polizei hat einen 56-jährigen Skandinavier festgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Einsatzkräfte fassten den 56-Jährigen im Bereich des Münchner Flughafens, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Schweden, der in Deutschland keinen Wohnsitz haben soll, war zuvor ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen worden.

Der 56-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es weiter. Bislang habe er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er sollte noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Fall beschäftigt die Behörden seit November vergangenen Jahres.

Am Abend des 3. November 2025 war auf einem Baustellengelände im Stadtteil Lerchenau ein Feuer in einer provisorischen Unterkunft ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr die Leiche einer 32-Jährigen.