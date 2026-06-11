Crash beim Überholen: Motorradfahrer wollte Rückstau umgehen und kracht in Auto
Mörfelden-Walldorf - Ein riskantes Überholmanöver im Bereich eines Rückstaus hat auf der B486 in Südhessen am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Laut einer entsprechenden Polizeimeldung ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 17.53 Uhr auf der B486 zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 37 Jahre alter Motorradfahrer aus Mörfelden in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs.
Zeitgleich wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus Langen von der Ausfahrt einer Aral-Tankstelle nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Langen einbiegen.
Der Polizei zufolge fuhr der Motorradfahrer währenddessen auf die Gegenfahrbahn, um die wartenden Fahrzeuge eines Rückstaus zu überholen.
Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto. Der 37-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Polizei sucht dringend nach Unfallzeugen
Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Zeitweise musste die B486 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 0610540060 zu melden.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa