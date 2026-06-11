Crash beim Überholen: Motorradfahrer wollte Rückstau umgehen und kracht in Auto

Mörfelden-Walldorf - Ein riskantes Überholmanöver im Bereich eines Rückstaus hat auf der B486 in Südhessen am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei Mörfelden-Walldorf im südhessischen Landkreis Groß-Gerau kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfallgeschehen. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 17.53 Uhr auf der B486 zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 37 Jahre alter Motorradfahrer aus Mörfelden in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs.

Zeitgleich wollte ein 35-jähriger Autofahrer aus Langen von der Ausfahrt einer Aral-Tankstelle nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Langen einbiegen.

Der Polizei zufolge fuhr der Motorradfahrer währenddessen auf die Gegenfahrbahn, um die wartenden Fahrzeuge eines Rückstaus zu überholen.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto. Der 37-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.