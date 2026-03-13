Senior (88) in Kölner City von Auto erfasst und schwer verletzt - Fahrbahn noch gesperrt
Köln - Heftiger Unfall in der Kölner Innenstadt: Am Freitagvormittag wurde ein 88-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Autofahrer (38) gegen 11 Uhr in Richtung Rudolfplatz unterwegs, als der Senior die Hahnenstraße vom Neumarkt aus mutmaßlich bei Rotlicht überquerte und in der Folge von dem Wagen erfasst wurde.
Durch die Wucht des Aufpralls habe er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, heißt es weiter.
Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.
Die Polizei ist mit einem speziellen Unfallaufnahmeteam vor Ort, um Spuren zu sichern und den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Für die Dauer der Maßnahmen ist die Hahnenstraße in Richtung Rudolfplatz gesperrt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa