10.03.2024 13:04 Dackel zweimal angefahren, aber keiner hält an: Verendet am Unfallort

Ein Dackel wurde am Freitag in Gommern von zwei Autos angefahren. Keiner von ihnen kümmerte sich um das verletzte Tier. Der Hund verstarb noch am Unfallort.

Von Robert Lilge

Gommern - Eine traurige Geschichte ereilte ein Dackel in Gommern (Landkreis Jerichower Land). Nachdem er zweimal angefahren wurde, flüchteten die Unfallfahrer. Ein Dackel ist in Gommern von zwei Autos angefahren worden und aufgrund seiner Verletzungen noch am Unfallort verstorben. (Symbolbild) © 123rf/anmalkov Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Sonntag mitteilte, geschahen die Taten bereits am Freitagnachmittag. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangte der Vierbeiner gegen 15.50 Uhr auf die Salzstraße. Dabei wurde er jeweils von zwei Autos angefahren. Beide Fahrer sind ohne anzuhalten einfach weitergefahren. Polizeimeldungen Autofahrer flüchtet vor Kontrolle: Dann macht er etwas Unbedachtes Keiner der beiden ist seiner Anhaltepflicht nach einem Verkehrsunfall nachgekommen, heißt es vonseiten der Polizei. Eine Zeugin meldete den Fall den Beamten, die jetzt nach den flüchtigen Autofahrern suchen. Für den Hund kam indes jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch am Unfallort. Gegen die bisher unbekannten Autofahrer wird je eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

