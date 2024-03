09.03.2024 20:57 Darmstädter Einkaufszentrum nach Reizgas-Attacke mit zwölf Verletzten geräumt

Am Samstagnachmittag musste das Luisencenter in Darmstadt kurzzeitig geräumt werden. Ein noch unbekannter Täter hatte zuvor Reizgas in dem Gebäude versprüht.

Von Marc Thomé

Darmstadt - Am frühen Samstagabend musste das Luisencenter in der Darmstädter Innenstadt wegen einer Reizgas-Attacke geräumt werden. Die zwölf leicht Verletzten konnten nach der medizinischen Versorgung vor Ort wieder entlassen werden. © Keutz TV-NEWS Zwölf Personen - darunter zwei Polizisten - wurden dabei laut einem Sprecher der Polizei leicht verletzt. Die Räumung fand demnach um 17.20 Uhr statt. Zuvor hatte ein noch unbekannter Täter das Gas im Erdgeschoss des Einkaufszentrums versprüht. Das Reizgas verbreitete sich daraufhin über alle Ebenen des Centers. Mehrere Besucher hatten über Atemwegsbeschwerden geklagt und das Gebäude fluchtartig verlassen. Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten anschließend das Luisencenter. Polizeimeldungen Polizei schnappt bundesweit gesuchten Betrüger am Erfurter Hauptbahnhof Mithilfe einer Lüftungsanlage wurde die Luft von den Schadstoffen gesäubert und um 18.15 Uhr konnte das Gebäude laut dem Polizeisprecher wieder freigegeben werden. Die Verletzten wurden nach der medizinischen Versorgung vor Ort wieder entlassen. Ins Krankenhaus musste also niemand der Betroffenen gebracht werden. Mittlerweile hat die Darmstädter Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich mit den zuständigen Ermittlern unter der Telefonnummer 06151-96941110 in Verbindung setzen.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS