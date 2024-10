Das ging mächtig schief: Retter muss nach übler Panne plötzlich selbst gerettet werden

Flieden - Ungeplanter Zwischenstopp für einen allzeit bereiten Retter, der plötzlich selbst zum Geretteten wurde. Ein Rettungshubschrauber des ADAC kollidierte am heutigen Donnerstag in Osthessen mit einem Werbeschild und kam infolge nicht mehr vom Boden weg.

Der Rettungshubschrauber Christoph 28 musste einen unfreiwilligen Zwischenstopp einlegen. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam es kurz nach dem Mittag zu dem Zwischenfall. Aufgrund eines medizinischen Notfalls war der Helikopter Christoph 28, der am Klinikum in Fulda stationiert ist, in Richtung Flieden aufgebrochen.

Bis kurz vor seinem Ziel lief alles noch nach Plan. Als sich der Pilot des Fluggeräts dann aber im Landeanflug und noch rund anderthalb Meter über einem örtlichen Supermarktparkplatz befand, sorgten dessen Rotorblätter dafür, dass eines der Werbeschilder von einer Hauswand fiel.

Selbiges verfing sich schließlich in den Rotorblättern und wurde von diesen regelrecht geschreddert - nicht ohne Folgen für den Rettungs-Heli. So wurde mindestens eines der Rotorblätter derart schwer beschädigt, dass Christoph 28 vorerst nicht mehr abheben konnte.

Um den Patienten, der Anlass für den Einsatz gewesen war, kümmerte sich im Nachgang ein Notarzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik.

Derweil versuchte man am Boden alles erdenklich mögliche, um den Heli wieder flottzumachen.