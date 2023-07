"Das ist meine Monatsration!": Polizeistreife erwischt Radfahrer mit Cannabis im Rucksack

Atzendorf - "Ehrlichkeit währt am längsten" - das dachte sich auch ein 20-jähriger Radfahrer im Salzlandkreis, als er mit Drogen im Gepäck von der Polizei erwischt wurde.

Die Polizei erwischte einen Radfahrer, der eine geringe Menge Marihuana bei sich führte. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einer Streifenfahrt im Staßfurter Ortsteil Atzendorf (Sachsen-Anhalt) stellten die Beamten einen jungen Mann fest, dessen Fahrrad keine Lampe besaß - da es sich hierbei um einen Verstoß handelte, hielt die Streife ihn daraufhin an.

Der 20-Jährige ließ sich auf die Kontrolle ein. Während die Beamten das Delikt aufnahmen, stellten sie im Rucksack des Radlers ein Tütchen fest, was eine Tabak-ähnliche Substanz beinhaltete, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Als sie ihn darauf ansprachen, war der Radfahrer ganz ehrlich: Er gab an, dass es sich bei der Substanz um Marihuana handelte, er noch einiges mehr einstecken hätte und, "dass er gerade erst seine Monatsration an Gras besorgt habe", so die Polizei.

Auf weitere Nachfrage nach seinem Dealer verweigerte er dann aber die Auskunft.