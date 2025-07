Sturz von Balkon im sechsten Stock: Junge verliert Kampf um Leben

Deggendorf - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Bayern von einem Balkon im sechsten Stock in den Tod gestürzt.

Alles in Kürze

Die Rettungskräfte brachten den Jungen (†10) noch in ein Krankenhaus, dort verstarb er jedoch einen Tag nach dem schrecklichen Unfall. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag mitteilte, hat sich der folgenschwere Zwischenfall am frühen Mittwochabend in Deggendorf ereignet.

Die Einsatzkräfte seien gegen 18.30 Uhr über die Integrierte Leitstelle über den Sturz des Kindes vom Balkon des Gebäudes informiert worden, hieß es.

Der Zehnjährige kam nach einer Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte zwar noch in eine Klinik, erlag dort trotz aller Bemühungen allerdings am Donnerstag seinen schweren Verletzungen.