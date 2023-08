Große Überraschung an der Ostsee: Plötzlich kommt dieses Tier aus dem Wasser

"Sieht man auch nicht alle Tage", "Hater würden sagen, es ist Fake", und "Wie cool ist das denn", sammelten sich schon wenige Zeit später die Kommentare unter dem Post. Zumindest die Beamten werden sich wohl nach lange an diesen Moment zurückerinnern.

In einem kurzen Video ist zu sehen, wie Polizeiboot und Delfin nun sogar noch gemeinsam durch den Sonnenuntergang gleiten.

Und in einem späteren Post wurde es dann sogar noch ein bisschen romantisch: "Der Delfin hat die Kollegen der Wasserschutzpolizei heute sogar bis nach Sonnenuntergang begleitet", ist dort zu lesen.

Die Polizei Rostock veröffentlichte dazu am Freitag ihren "Schnappschuss des Tages" und berichtete bei Twitter von einem ganz besonderen Moment: "Das Schlauchboot unserer Wasserschutzpolizei wurde heute von einem Delfin begleitet", heißt es dort.

Die Hanse Sail in Rostock geht am Sonntag zu Ende. Nach Angaben der Veranstalter hatten in diesem Jahr mehr als 100 Traditionsschiffe die Rostocker Häfen angelaufen, darunter auch das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", und das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine, "Bima Suci".

Dazu gab es entlang der Warnow ein Unterhaltungsprogramm. Hunderttausende Besucher wurden bei dem maritimen Volksfest erwartet.

Nach der coronabedingten Absage des Volksfests im Jahr 2020 und einer kleineren Jubiläumsauflage in 2021 ist die Hanse Sail seit dem vergangenen Jahr wieder mit dem gewohnten Programm am Start.