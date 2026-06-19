Demos und Fußballspiele im Fokus: Großübung führt zu Einschränkungen für Anwohner

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Lärm, Verkehrsbeeinträchtigungen, Rauchbomben: Mehr als 100 Polizisten proben in Karlsfeld für den Ernstfall. Was die Anwohner erwartet.

Von Jana Renkert

Karlsfeld - Mehr als 100 Einsatzkräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei trainieren ab der kommenden Woche in Karlsfeld im Landkreis Dachau für den Ernstfall.

Mehr als 100 Einsatzkräfte trainieren zwei Wochen lang polizeiliche Maßnahmen bei Demonstrationen und Fußballspielen. (Symbolbild)
Mehr als 100 Einsatzkräfte trainieren zwei Wochen lang polizeiliche Maßnahmen bei Demonstrationen und Fußballspielen. (Symbolbild)  © Marius Becker/dpa

Dabei kann es zu Einschränkungen für die Anwohner kommen, wie die Polizei mitteilte.

Polizeiliche Maßnahmen bei Demonstrationen und Fußballspielen stehen demnach im Fokus der Übung.

Die Beamten sind dabei in Uniform und ziviler Kleidung im Einsatz. Zudem kann es zeitweise zu Verkehrs- und Lärmbelästigungen kommen.

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In einzelnen Übungsszenarien ist auch der Einsatz von Pyrotechnik und Rauchbomben vorgesehen.

Die Übungen finden regelmäßig an wechselnden Orten in Bayern statt und dienen der Vorbereitung auf reale Einsatzlagen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen während der mehr als zweiwöchigen Trainingszeit.

Titelfoto: Marius Becker/dpa

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