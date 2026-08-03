Flucht vor Polizei geht schief: Teenager überschlägt sich mit Simson auf Acker

Oschersleben - Ein Teenager auf einer Simson hat sich am Sonntagabend in Oschersleben ( Landkreis Börde ) eine Verfolgung mit der Polizei geliefert. Die Fahrt endete für den Jugendlichen auf einem Acker - und im Krankenhaus.

Der Teenager (15) flüchtete mit seinem Moped auf einen Acker, wo er verunfallte. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie das Polizeirevier Börde berichtet, fielen den Beamten im Stadtgebiet zunächst zwei Mopedfahrer auf. Beide seien nebeneinander sowie mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Anderslebener Straße gefahren.

An einer der Simsons hätten die Ordnungshüter kein Versicherungskennzeichen entdecken können, hieß es. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin, beide zu kontrollieren.

Einer der Fahrer hatte auf die Maßnahme offenbar wenig Lust. Als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, gab der Simsonfahrer Gas und versuchte zu flüchten.

Dabei fuhr der Teenager laut Polizei auch auf die Gegenfahrbahn. Nur weil mehrere Autofahrer stark abbremsten, konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Im Bereich der Motorsportarena bog der 15-Jährige schließlich auf eine Ackerfläche ab. Dort geriet er in eine Furche, verlor die Kontrolle über sein Moped und überschlug sich.

Der Jugendliche wurde nach dem Sturz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.