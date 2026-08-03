21-Jähriger liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd: Flucht endet mit Unfall

Rostock - Am Montag hat sich ein 21-Jähriger in Rostock eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete mit einem Unfall .

Polizisten brachten den Mann (21) zu Boden. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den jungen Mann gegen 9.25 Uhr in der Erich-Schlesinger-Straße anhalten, weil er nicht angeschnallt war.

Der 21-Jährige entzog sich allerdings der Kontrolle und trat die Flucht an. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und befuhr einen Gehweg, um einer Baustelle auszuweichen.

Ein entgegenkommender Lkw konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. An einer Kreuzung krachte der Mann mit seinem VW Golf schließlich in zwei stehende Autos.

Statt aufzugeben, wollte der Flüchtige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Polizei brachte den Mann allerdings zu Boden.

Seinen Verfolgern offenbarte er anschließend, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert habe.

Gegen den 21-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.