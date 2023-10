Er verfolgte Frauen und verging sich an ihnen: Polizei kann 39-jährigen Triebtäter fassen

Dessau-Roßlau - Seit mehr als einem Monat wird in Dessau-Roßlau nach einem Mann gefahndet, der sich im Sommer an einer jungen Frau vergehen wollte . Nach einer zweiten Tat im Oktober konnte nun endlich ein Tatverdächtiger gefasst werden.

Die Polizei konnte endlich einen Mann dingfest machen, der zwei Frauen in Dessau-Roßlau angriff. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Es war eine dramatische Tat, die sich am 4. August abgespielt hatte: Eine damals 23-Jährige war von einem unbekannten Mann nach Hause verfolgt und dort in einen Kellerbereich gezogen worden.

Nur unter größter Kraftanstrengung hatte sie sich wehren und ihn in die Flucht schlagen können. Die Polizei hatte Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen der Täter zu sehen war. Doch bisher war die Fahndung ergebnislos verlaufen.

Wie die Staatsanwaltschaft nun mitteilte, folgte eine weitere Tat nach ähnlichem Muster am vergangenen Freitag: Diesmal war es eine 64-Jährige, die sich auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen befand, als sie von einem Mann angesprochen wurde.

Er bot ihr seine Hilfe beim Tragen der Einkäufe an, woraufhin er sie bis zu ihrer Wohnung begleitete. Dann eskalierte die Situation: Er griff die Frau unvermittelt an und verging sich sexuell an ihr.

Der leicht verletzten 64-Jährigen gelang es schließlich, sich zur Wehr zu setzen, sodass der Täter von ihr abließ und die Flucht ergriff. Dann wurde die Polizei eingeschaltet.