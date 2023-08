14.08.2023 14:36 Kinder aussichtslos von Mulde-Strömung mitgerissen

Dramatische Szenen in der Mulde in Dessau-Roßlau! Am Sonntagabend hatten zwei zwölf und 13 Jahre alte Mädchen Abkühlung in dem Fluss gesucht.

Von Nico Zeißler

Dessau-Roßlau - Dramatische Szenen in der Mulde in Dessau-Roßlau! Unweit der Tiergartenbrücke kam es zu dem Einsatz. © IMAGO/Zoonar Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.45 Uhr an die Friedensbrücke alarmiert. Dort haben zwei zwölf und 13 Jahre alte Mädchen Abkühlung in dem Fluss gesucht. Allerdings war die Strömung derart stark, dass die Kinder nicht mehr allein ans Ufer gelangen konnten. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Minderjährigen unverletzt geborgen und an ihre Betreuungspersonen übergeben werden, teilte die Polizei am Montag mit. Obwohl dieser Einsatz glimpflich ausgegangen ist, warnt die Behörde noch einmal ausdrücklich vor den Gefahren des Badens in Fließgewässern. Neben der Strömung können auch schwimmende Gegenstände zu Verletzungen und das kalte Wasser zu Unterkühlungen und somit Kräfteverlust führen. "Kinder sollten prinzipiell nur unter der Aufsicht von erwachsenen Schwimmern ins Wasser gehen", appellierte die Polizei.

