Deutsche (†) in Wiener Wohnung hingerichtet? Täter auf der Flucht

Wien - In Wien ist eine 70-jährige deutsche Frau tot aufgefunden worden!

Der Täter befindet sich auf der Flucht! (Symbolfoto) © Matthias Röder/dpa

Nach ersten Informationen wurde die Seniorin am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr leblos in ihrer Wohnung im Stadtteil Mariahilf entdeckt.

Freunde hatten Alarm geschlagen, nachdem sie sichtbare Verletzungen bemerkt hatten. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Nach Informationen von heute.at wies ihr Körper zahlreiche Stichverletzungen auf, die offenbar mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sein sollen. Der Täter befinde sich demnach auf der Flucht.