Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet und hinter Gittern

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Die 32-jährige Mutter des Babys wurde am Freitagmorgen festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie ihren erst drei Monate alten Sohn getötet hat.

Von Johanna Baumann

Renningen - Eine Woche nach dem Fund eines toten Säuglings in Renningen gibt es eine dramatische Entwicklung in dem Fall. Die 32-jährige Mutter des Babys wurde am Freitagmorgen festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie ihren erst drei Monate alten Sohn getötet hat.

Die Einsatzkräfte untersuchten am Freitag den Fundort in Renningen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Die Einsatzkräfte untersuchten am Freitag den Fundort in Renningen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.  © Jason Tschepljakow/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Ludwigsburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten, brachten neue Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung die Ermittler auf eine Spur.

Die Kriminalpolizei nahm die 32-jährige Deutsche daraufhin vorläufig fest.

Auf Antrag der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ umgehend einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies die Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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Die Ermittlungen der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe "Wagen" dauern aktuell an.

Von der Vermisstenmeldung zum grausigen Fund

Am Fundort der Babyleiche wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.
Am Fundort der Babyleiche wurden Kerzen und Blumen niedergelegt.  © Enrique Kaczor/dpa

Dem aktuellen Ermittlungserfolg ging eine tragische Ungewissheit voraus. Am Freitag (19. Juni) galt der drei Monate alte Säugling als vermisst, nachdem die Mutter ihn nach eigenen Angaben für kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen haben soll.

Wenig später machten Einsatzkräfte dann den schrecklichen Fund nahe einem Bach in Renningen.

Seit dem Fund ermittelte die Polizei mit Hochdruck, um die genauen Hintergründe und die Todesursache des kleinen Jungen lückenlos aufzuklären. Die neuen gerichtsmedizinischen Erkenntnisse brachten die Ermittler nun schließlich auf die Spur der eigenen Mutter.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

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