Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet und hinter Gittern

Renningen - Eine Woche nach dem Fund eines toten Säuglings in Renningen gibt es eine dramatische Entwicklung in dem Fall. Die 32-jährige Mutter des Babys wurde am Freitagmorgen festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie ihren erst drei Monate alten Sohn getötet hat.

Die Einsatzkräfte untersuchten am Freitag den Fundort in Renningen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. © Jason Tschepljakow/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Ludwigsburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilten, brachten neue Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung die Ermittler auf eine Spur.

Die Kriminalpolizei nahm die 32-jährige Deutsche daraufhin vorläufig fest.

Auf Antrag der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ umgehend einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies die Frau in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe "Wagen" dauern aktuell an.