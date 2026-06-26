Oma schließt kleinen Enkel aus Versehen bei Mittagshitze im Auto ein

Goldbach - In Goldbach im Landkreis Aschaffenburg hat am Donnerstag eine Frau ihren eineinhalb Jahre alten Enkel bei brütender Hitze aus Versehen im Auto eingeschlossen.

Die Frau hatte sofort die Polizei verständigt. Die Beamten schlugen eine Seitenscheibe ein und befreiten den Kleinen aus dem überhitzten Auto. (Symbolbild) © 123rf/kiwita

Zum Glück konnte die alarmierte Polizei das Kind schnell befreien. Ein Sprecher berichtete am Freitag von dem Vorfall.

So wollte die Großmutter mit dem Kind gegen 12 Uhr losfahren. Zuvor gab sie dem Jungen noch etwas zu trinken. Als sie dann wieder einsteigen wollte, schloss sich das Auto mit dem Autoschlüssel im Innenraum selbstständig ab.

Sofort verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten schlugen mit ihrem Einverständnis eines der Seitenfenster ein und befreiten den Jungen aus dem Wagen.

Zum Glück sei der Kleine unverletzt geblieben und musste nicht in eine Klinik gebracht werden.