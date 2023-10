20.10.2023 08:03 Diebe brechen in Fahrzeughalle ein: Sogar der Kuchen im Kühlschrank wird geklaut!

Am Mittwoch sind Diebe in Königslutter in einer Fahrzeughalle eingebrochen. Neben Bargeld und einem Tresor klauten sie auch einen Kuchen aus einem Kühlschrank.

Von Robert Lilge

Königslutter - Diebe sind am Mittwochabend in einer Fahrzeughalle in Königslutter (Landkreis Helmstedt) eingebrochen und haben mehrere Wertsachen und Gegenstände mitgenommen. Darunter einen Kuchen. Diebe sind am Mittwoch in einer Fahrzeughalle in Königslutter (Landkreis Helmstedt) eingebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Die Tat soll sich zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr ereignet haben, teilte die Polizei Wolfsburg nun mit. Die Täter machten sich gewaltsam an einer Außentür der Fahrzeughalle eines Fahrunternehmens im Kupfermühlenberg zu schaffen und konnten sie öffnen. Nach derzeitigem Stand sei aus zwei Aufenthaltsräumen Bargeld sowie ein kompletter Tresor mit unbekanntem Inhalt gestohlen worden. Polizeimeldungen Bombendrohung mit Hamas-Bezug: Polizei durchsucht Schule in Oberfranken Selbst vor einem Kühlschrank machten die Einbrecher nicht Halt. Verlockend war offensichtlich ein Kuchen, der darin stand und von ihnen mitgenommen wurde. Wohin die Diebe geflüchtet sind, ist den Beamten nicht bekannt. Nun hofft die Polizei Wolfsburg auf Hinweise über auffällige Autos oder Personen. Dafür stehen die Ermittler des Polizeikommissariats Königslutter unter Telefon 05353/91970 bereit.

