Diebe brechen in Kirche ein: Was sie mitnehmen, erstaunt

Bergisch Gladbach - Wenig Nächstenliebe zeigten Diebe in Bergisch Gladbach , die am zweiten Weihnachtsfeiertag in eine Kirche eingebrochen sind. Die Beute war den Aufwand aber nur bedingt wert.

Die Einbrecher nahmen wohl mangels wertvollerer Alternativen die Musikanlage aus der Sakristei der Kirche mit. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei berichtete, hatte die Küsterin des Gotteshauses in der Altenberger-Dom-Straße im Ortsteil Schildgen am Donnerstag gegen 10 Uhr einen Einbruch in die Sakristei, dem Nebenraum in der Kirche, gemeldet.

Statt wertvolle christliche Besitztümer aus Edelmetallen oder Bargeld nahmen die Langfinger jedoch lediglich die dort deponierte Musik-Anlage, inklusive der dazugehörigen Lautsprecher und Mikrofone mit.

Laut den Beamten belief sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Ob das Ganze ein bewusster Zugriff von Kirchen-Musikfans war oder der Diebstahl mangels anderer wertvollerer Alternativen erfolgte, ist unklar.

Die Polizei fragt aufgrund der aufgenommenen Ermittlungen trotzdem nach Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben.