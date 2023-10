19.10.2023 13:02 Diebe mit (H)Eishunger: Schoko, Stracciatella und Co. aus Verkaufsstand gestohlen

In Göttingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Eis-Verkaufsstand eingebrochen worden. Geklaut wurden mehrere Sorten Speiseeis in der Schale.

Von Robert Lilge

Göttingen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Göttingen in einen kleinen Eis-Verkaufsstand eingebrochen worden. Mehrere Schalen Speiseeis wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Robert-Koch-Straße in Göttingen gestohlen. (Symbolbild) © David Ebener/dpa Zwar ist der Sommer vorbei, und die Temperaturen sind merklich gesunken, doch etwas leckeres Eis geht immer. Das dachten sich wohl auch Diebe in Göttingen, die trotz der schleckfeindlichen kühlen Luft Heißhunger auf Speiseeis hatten. Laut der Polizeiinspektion Göttingen hatten es die Täter in dem Verkaufsstand in der Robert-Koch-Straße auf Stracciatella, Schokolade, Waldmeister und einer weiteren Spezialität des Hauses abgesehen. Die Schalen dieser Eissorten wurden mitgenommen. Polizeimeldungen Wohnmobil-Fahrer festgenommen: Neun Personen auf engstem Raum eingeschleust! Eine Spur gäbe es bislang nicht. Angesichts des aktuellen Wetters ist dies auch kein Wunder. Denn bei den aktuellen Temperaturen schmilzt das Eis langsamer und kleckert nicht so schnell. Dem Eisgeschäft sei dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/4912115 entgegen.

Titelfoto: David Ebener/dpa