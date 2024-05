19.05.2024 11:57 Diebe werden im Media-Markt erwischt - einen trifft es knüppeldick

Im Einkaufszentrum am Eichgarten in Mildensee wurden am Samstag zwei Ladendiebe geschnappt. Zuvor hatten sie versucht, sich Kopfhörer unter den Nagel zu reißen.

Von Emily Mittmann

Mildensee - Im Einkaufszentrum am Eichgarten in Mildensee gelang es am gestrigen Samstag zwei Ladendiebe zu schnappen. Zuvor hatten die beiden versucht, sich Kopfhörer aus dem Media-Markt unter den Nagel zu reißen. Die Diebe versuchten, sich mit Kopfhörern im Wert von 199 Euro aus dem Staub zu machen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Der Sicherheitsdienst sowie ein Mitarbeiter haben die Diebe, nach Angaben der Polizei, auf frischer Tat beobachten können. Demnach habe einer der Täter gegen 17.15 Uhr Kopfhörer im Wert von 199 Euro eingesteckt und anschließend mit seinem Komplizen den Laden verlassen, ohne zu zahlen. Hinter dem Kassenbereich sprach der Sicherheitsdienst die Beiden schließlich auf die Kopfhörer an und alarmierte die Polizei. Bei der darauffolgenden Kontrolle der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen einen der Täter ein Haftbefehl vorliegt. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ermittelt nun gegen beide Täter.

