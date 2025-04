11.04.2025 18:00 Diebesbande nach Netto-Beutezug geschnappt

Zwei Männer (38, 41) sind in Zwickau nach einem dreisten Diebstahl im Netto-Markt am Donnerstag an der Crimmitschauer Straße auf frischer Tat ertappt worden.

Von Sebastian Gogol

Zwickau - Zwei Männer (38, 41) sind in Zwickau nach einem dreisten Diebstahl im Netto-Markt am Donnerstag an der Crimmitschauer Straße auf frischer Tat ertappt worden. In diesem Zwickauer Netto-Markt in der Crimmitschauer Straße gingen die beiden Polen auf Diebestour. © Maik Börner Gegen 13.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Angestellte, wie der 41-Jährige eine Tasche mit Waren füllte - während er mit seinem Komplizen telefonierte. Als sie aufflogen, flüchteten die beiden Polen. Der Ältere versuchte sogar, der Angestellten das Handy aus der Hand zu schlagen, als sie ihn fotografieren wollte. Weit kamen die Langfinger nicht: Nur wenige Meter vom Tatort entfernt klickten die Handschellen. Ein dritter Täter konnte mit einem BMW entkommen. Im Umfeld fanden Polizisten ein unverschlossenes Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen - voll beladen mit Kaffee, Thunfisch und Kleidung. Zudem gibt es Hinweise auf weitere Diebstähle in Zwickau und Wilkau-Haßlau. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich wegen Bandendiebstahls verantworten.

Titelfoto: Maik Börner