Diebstahl, Fahrerflucht und kein Führerschein: Ford-Fahrer kassiert halbes Dutzend Anzeigen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Deutsche am Dienstagabend in Zwickau unterwegs. Dort tankte er an einer Tankstelle in der Altenburger Straße. Einem Zeugen fiel dabei auf, dass an dem Fahrzeuge keine Kennzeichen angebracht waren.

Der Zeuge folgte dem Ford bis zur Niederhohndorfer Straße, wo der noch unbekannte Fahrer wendete, ausstieg und sich auf die Straße stellte.

"Der Zeuge wich dem Mann aus, der daraufhin gegen sein Fahrzeug trat, wieder in seinen Ford stieg und in Richtung Crossen entgegengesetzt einer Einbahnstraße mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Nur knapp zwei Stunden später wurde der Polizei ein Unfall in Hartenstein gemeldet. Der Verursacher, bei dem es sich um den Ford-Fahrer handelte, war von der Unfallstelle abgehauen.

Laut Polizei befuhr er zuvor die Liechtensteiner Straße in Richtung Breitscheidstraße, kam dann aber von der Fahrbahn ab und knallte gegen einen geparkte Skoda. Der entstandene Schaden liegt bei rund 3300 Euro.