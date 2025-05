27.05.2025 16:30 528 Dienst abgebrochen: Leipziger Polizistin geschlagen und getreten

Am Montagabend wurde eine Polizistin an einer Bushaltestelle in der Prager Straße in Stötteritz körperlich angegriffen und verletzt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Montagabend wurde eine Polizistin an einer Bushaltestelle in der Prager Straße in Stötteritz körperlich angegriffen und verletzt. Alles in Kürze Polizistin in Leipzig geschlagen und getreten

Angriff an Bushaltestelle in Stötteritz

32-jährige Frau griff Beamtin an

Polizistin ambulant im Krankenhaus behandelt

Gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei Leipzig zu einer hitzigen Diskussion zwischen einem Busfahrer und einer 32-jährigen Deutschen gerufen. Der Busfahrer hatte die Frau herausgeschmissen, sie protestierte. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde sie aggressiv als ihre Identität festgestellt werden sollte. Sie trat eine Polizistin (24) und schlug ihr ins Gesicht. Die Beamtin wurde dabei so stark verletzt, dass sie nicht weiter arbeiten konnte und ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Das Polizeirevier Leipzig-Südost ermittelt wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die 32-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa