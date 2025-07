Minderjährige Mädchen in Freibad belästigt: Polizei sucht jungen Mann mit Vollbart

Limburg an der Lahn/Selters (Taunus) - Im Schwimmbecken eines Freibads wurden zwei minderjährige Mädchen unsittlich berührt: Die Polizei in Westhessen fahndet nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit Vollbart und sucht Zeugen !

Alles in Kürze

Im Freibad von Selters-Niederselters wurden am Mittwoch zwei minderjährige Mädchen von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. (Symbolfoto) © Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Freibad in Selters-Niederselters im Landkreis Limburg-Weilburg, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilte.

Demnach wurde ein Mitarbeiter des Schwimmbads gegen 16.25 Uhr "auf die beiden Minderjährigen und einen in der Nähe befindlichen Mann im Wasser aufmerksam", wie ein Sprecher erklärte.

Als der Schwimmbad-Mitarbeiter die beiden Mädchen ansprach, floh der unbekannte Mann sofort.

"Wie sich später herausstellte, hatte er sich den beiden vorher genähert und diese auch gegen ihren Willen berührt", hieß es weiter.