Taunus: Schwer verletzter Mann stellt Polizei vor Rätsel

Steinbach (Taunus) - Ein 39-jähriger Mann lag in der Taunus-Stadt Steinbach schwer verletzt in einer Hofeinfahrt, die Polizei hält einen Unfall ebenso für möglich wie eine Straftat.

Schwer verletzter Mann in Steinbach aufgefunden: Einsatzkräfte des Rettungsdiensts waren rasch vor Ort und brachten den 39-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der bewusstlose Schwerverletzte wurde am Samstag gegen 5.40 Uhr von Anwohnern in einer Hofeinfahrt in der Untergasse aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag mitteilte.

Schon nach kurzer Zeit war der Rettungsdienst vor Ort und versorgte den 39-Jährigen, der im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

"Die Hintergründe und Umstände der Verletzungen sind bislang noch unklar. Sowohl eine Straftat als auch ein Sturzgeschehen sind möglich", betonte ein Sprecher.

Zur Aufklärung des Falls sucht die westhessische Polizei Zeugen.