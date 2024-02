27.02.2024 15:35 Diese Aktion macht sprachlos: Jugendliche riskieren Leben von Zugreisenden

Zu einem sehr riskanten Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Montagabend am Bahnhof Leingarten gekommen.

Von Simon Schwenk

Leingarten - Zu einem sehr riskanten Eingriff in den Bahnverkehr ist es am gestrigen Montagabend am Bahnhof Leingarten gekommen. Eine mehr als unbedachte Aktion mehrerer Jugendlicher brachte den Bahnverkehr in ernsthafte Gefahr. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Der Vorfall auf den Gleisen ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 22 Uhr, als drei jugendliche Tatverdächtige einen Feuerlöscher auf die Gleise in Fahrtrichtung Heilbronn mitten auf den Gleisen platzierten. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dieser von einer vorbeifahrenden S-Bahn überfahren. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte umgehend die Bundespolizei über den Sachverhalt. Diese konnten noch an Ort und Stelle alle drei weiblichen Tatverdächtigen stellen. Polizeimeldungen Falsche Tagesschau-Meldungen verbreitet? Ermittlungen in Dresden eingeleitet Eine 18- jährige unternahm zunächst noch den Versuch, mit der S-Bahn zu flüchten, konnte jedoch durch eine Streife der Landespolizei am Bahnhof Schwaigern geschnappt werden. Feuerlöscher auf den Gleisen: Aktion bleibt nicht folgenlos Ein auf die Gleise gelegter Feuerlöscher beschäftigt die Polizei im Landkreis Heilbronn. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn Die anderen beiden Tatverdächtigen, eine 14- und eine 15- jährige, gingen den Beamten kurze Zeit später am Bahnhof Leingarten ebenso ins Netz. Glücklicherweise kam die betroffene S-Bahn ohne Schaden davon, selbiges kann über die Fahrgäste berichtet werden. Die drei jungen Damen müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor derlei Aktionen und weist darauf hin, dass auf den Schienen befindliche Hindernisse einen Zug schlimmstenfalls zur Entgleisung bringen können.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa;Christin Klose/dpa-tmn