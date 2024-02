"Dinosaurier" attackiert Wurstautomaten

Ein Betrunkener im Dino-Kostüm wurde in der Oberpfalz zum Fall für die Polizei. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, kitika/123RF

Der 24-Jährige war am Mittwoch gegen 2 Uhr auf dem Heimweg von einer Faschingsfeier und wollte sich an dem Automaten vor einer Metzgerei in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) etwas zu essen kaufen, wie die Polizei mitteilte.

Weil der Wurstautomat seinen Angaben zufolge jedoch kein Wechselgeld auswarf, rüttelte er daran und riss diesen aus der Verankerung.

Der 68-jährige Inhaber des Automaten wurde davon wach und rief die Polizei.

Als er den jungen Mann anschließend ansprach und von dem Automaten wegzog, schlug dieser ihm der Mitteilung zufolge ins Gesicht. Der Metzger erlitt leichte Verletzungen.