26.03.2024 19:50 6.118 SEK-Einsatz! Psychisch kranke Frau verschanzt sich mit Messer in Praxis

In Celle hat sich am heutigen Montag eine psychische kranke Frau bewaffnet in einer Praxis verschanzt und so einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Von Bastian Küsel

Celle - Dramatische Stunden: In Celle (Niedersachsen) hat sich am heutigen Montag eine psychische kranke Frau bewaffnet in einer Praxis verschanzt und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. In Celle hat sich am heutigen Montag eine psychische kranke Frau bewaffnet in einer Praxis verschanzt. Sie wurde vom SEK überwältigt. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr darüber informiert, dass sich die 52-Jährige in einer psychiatrischen Praxis in der Hannoverschen Straße verschanzt hatte. Die Frau befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte sich mit einem Küchenmesser bewaffnet. Das Gebäude wurde daraufhin umgehend evakuiert, zudem wurde die Hannoversche Straße voll gesperrt. Die Polizei versuchte anschließend, mit der Frau Kontakt aufzunehmen und sie zu beruhigen. Parallel wurden eine speziell geschulte Verhandlungsgruppe und das Spezialeinsatzkommando (SEK) alarmiert. Gegen 19 Uhr konnte die Frau schließlich von den Kräften des SEK überwältigt werden, ohne das jemand verletzt wurde. Die 52-Jährige kam anschließend in eine psychiatrische Klinik. Laut der Polizei bestand während des gesamten Einsatzes keinerlei Gefahr für Dritte.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa