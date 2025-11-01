Dramatischer Notruf: Halloween-Kostüm löst Großeinsatz aus

Ein Halloween-Kostüm hat in Senden im bayerischen Landkreis Neu-Ulm einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Von Daniel Wieland

Senden - Wegen einer vermeintlichen Frau mit einem Schwert ist die Polizei mit mehreren Streifenwagen im bayerischen Landkreis Neu-Ulm ausgerückt.

Ein Halloween-Kostüm hat in Senden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. (Symbolbild)
Ein Halloween-Kostüm hat in Senden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. (Symbolbild)

Die Mitteilung beim Notruf am Samstag um kurz vor 13 Uhr habe sehr dramatisch geklungen, sagte ein Polizeisprecher.

Vor Ort in Senden suchten die Beamten dann nach der gemeldeten bewaffneten Frau.

Doch statt einer Frau trafen die Polizisten auf zwei spielende Jungs. Einer von ihnen habe ein Mangakostüm getragen.

Mit dabei hatte er auch die vermeintliche Waffe: ein Plastikschwert, das den Angaben zufolge sogar noch in der Schwertscheide steckte. Vermutlich hatten die Jungen sich wegen Halloween verkleidet, hieß es.

Da die Jungen gegen keine Gesetze verstoßen hatten, durften sie ohne Probleme weiterspielen, wie der Sprecher der Polizei weiter sagte. Der Einsatz fand damit ein friedliches und schnelles Ende.

