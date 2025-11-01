Dramatischer Notruf: Halloween-Kostüm löst Großeinsatz aus

Senden - Wegen einer vermeintlichen Frau mit einem Schwert ist die Polizei mit mehreren Streifenwagen im bayerischen Landkreis Neu-Ulm ausgerückt.

Ein Halloween-Kostüm hat in Senden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Mitteilung beim Notruf am Samstag um kurz vor 13 Uhr habe sehr dramatisch geklungen, sagte ein Polizeisprecher.

Vor Ort in Senden suchten die Beamten dann nach der gemeldeten bewaffneten Frau.

Doch statt einer Frau trafen die Polizisten auf zwei spielende Jungs. Einer von ihnen habe ein Mangakostüm getragen.

Mit dabei hatte er auch die vermeintliche Waffe: ein Plastikschwert, das den Angaben zufolge sogar noch in der Schwertscheide steckte. Vermutlich hatten die Jungen sich wegen Halloween verkleidet, hieß es.